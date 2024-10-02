При сходе поезда в США пострадали семь человек

В городе Кембридж в штате Массачусетс, США, семь человек пострадали при сходе с рельсов грузового поезда. Об этом сообщает CBS News.

Происшествие случилось вечером во вторник, 1 октября, у станции Лечмер. В поезде на момент аварии находились 50 человек. Семеро пострадавших были доставлены в местную больницу с травмами.

По словам местных специалистов, причиной схода с рельсов может быть человеческий фактор, ведется расследование.

В США ранее грузовой поезд протаранил тягач, перевозивший самоходное артиллерийское орудие M109 Paladin. Судя по видео, тягач с самоходкой застрял на железнодорожном переезде. Поезд на полном ходу врезался в машину и разорвал ее пополам. О пострадавших не сообщается. До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в районе станции Броневая электричка протаранила грузовой автомобиль.