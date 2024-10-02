Собака спасла хозяев во время пожара в Удмуртии

Собака сумела спасти своих хозяев во время пожала в Удмуртии. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

© Вечерняя Москва

В своем садовом домике супружеская пара решила затопить печку буржуйку. Как только в жилье стало достаточно тепло, все домочадцы легли спать, однако заливистый лай прервал сон. Так французский бульдог Василиса сообщила хозяевам о возгорании.

Выбежав из дома на улицу, пара увидела, что огонь охватил крышу постройки. Пожар на 40 квадратных метров потушили срочно прибывшие на место специалисты. По предварительным данным, причиной возгорания стал засор в дымоходе.

— МЧС России напоминает: держи дымоход в исправном состоянии, не допускай перекаливания печи, вовремя убирай золу и очищай от сажи дымоход, — передает официальный Telegram-канал МЧС России.

В конце сентября в частном доме под Архангельском ночью начался пожар. Первой дым почувствовала собака семьи, после чего разбудила хозяев.