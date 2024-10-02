В отношении зампреда «Яблока» Шлосберга* возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* за уклонение от обязанностей иностранного агента.

Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Ранее в доме Шлосберга* в Пскове прошли обыски. Заместитель председателя партии «Яблоко» выложил в сети видео без маркировки иноагента. Шлосберг* уже дважды привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста России.