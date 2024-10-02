В доме иноагента Шлосберга прошли обыски

В Пскове в доме иноагента и зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* прошли обыски.

Как выяснил RT, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки.

В 2024-м он дважды за это привлекался к административной ответственности. В связи с этим наступила ответственность уголовная.

Также на Шлосберга заводили дела за дискредитацию ВС России и злоупотребление свободой массовой информации — в своих выступлениях он пропагандировал запрещённый в России «Легион «Свобода России»**.

Минюст России включил в реестр иноагентов Шлосберга в июне 2023 года.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.