В Израиле произошел теракт со стрельбой
В южном районе Тель-Авива Яффо произошел теракт со стрельбой.
Согласно предварительным данным, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по прохожим на одной из остановок Яффо. При этом действия террористов попали на камеры наружного наблюдения и съемку очевидцев.
Стрельбу в районе подтвердили в пресс-службе израильской полиции. Кроме того, там также подтвердили наличие пострадавших. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что в результате действий террористов пострадало как минимум 11 человек. Четверо из них, по сообщению Mash, находятся в крайне тяжелом состоянии. Источник также отметил, что террористов было двое, они были вооружены автоматическими винтовками М4.
Telegram-канал «Голос Израиля» также сообщил, что террористы прибыли на место стрельбы на трамвае, в котором также находятся убитые и раненые — вероятно, теракт начался в транспорте. Позже источник сообщил, что террористы были ликвидированы.