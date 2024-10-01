В Израиле произошел теракт со стрельбой

В южном районе Тель-Авива Яффо произошел теракт со стрельбой.

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Согласно предварительным данным, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по прохожим на одной из остановок Яффо. При этом действия террористов попали на камеры наружного наблюдения и съемку очевидцев.

Стрельбу в районе подтвердили в пресс-службе израильской полиции. Кроме того, там также подтвердили наличие пострадавших. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что в результате действий террористов пострадало как минимум 11 человек. Четверо из них, по сообщению Mash, находятся в крайне тяжелом состоянии. Источник также отметил, что террористов было двое, они были вооружены автоматическими винтовками М4.

Telegram-канал «Голос Израиля» также сообщил, что террористы прибыли на место стрельбы на трамвае, в котором также находятся убитые и раненые — вероятно, теракт начался в транспорте. Позже источник сообщил, что террористы были ликвидированы.