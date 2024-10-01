В Татарстане задержали сломавшего православный крест

Полицейские Татарстана задержали мужчину, снимавшего видео с признаками деструктивного контента. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина ломает о землю деревянный православный крест. В описании к видео говорилось, что это житель Томска, который находился в Татарстане в качестве туриста. Отмечалось, что мужчина якобы также выкладывал в соцсетях садистские ролики с животными.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера. Сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Республике Татарстан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в Альметьевске. Им оказался 31-летний житель Томской области", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.