На Ставрополье осудили членов преступного сообщества за махинации с земельными участками

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор организатору и участникам преступного сообщества, которые проводили махинации с земельными участками. Ущерб от хищений оценивается в 300 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным управления, генеральный директор одного из холдингов Борис Айтов и его подельники организовали преступное сообщество, которое занималось хищением сельскохозяйственных и муниципальных земель, используя мошеннические схемы и угрозы физической расправы. В отношении них было возбуждено 12 уголовных дел.

"Ленинский районный суд города Ставрополя признал членов преступного сообщества виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и приговорил Айтова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальных участников - к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет и шести месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры журналистам сообщили, что при махинациях с земельными участками члены преступного сообщества использовали фиктивные документы. Это позволило им получить право собственности на 10 земельных участков сельхозназначения. Кроме того, угрожая применением насилия одному из учредителей агропредприятия и членам его семьи, подсудимые завладели уставным капиталом фирмы по заниженной стоимости.