В Санкт-Петербурге главврач больницы № 20 организовала ОПГ и похитила около миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге главврач городской больницы №20 организовала ОПГ и похитила около одного миллиарда рублей.

Главврач городской больницы №20 в Санкт-Петербурге организовала преступную группировку, которая состояла более чем из 25 человек. Сообщается, что ОПГ трудоустраивала людей в медучреждение, которые не выполняли никаких обязанностей, но ежемесячно получали зарплату. В течение года заработная плата псевдосотрудников варьировалась от 400 тысяч до 100 миллионов рублей. В общей сложности главврач и ее группировка похитили около одного миллиарда рублей по этой схеме.

На украденные средства организатор приобрела недвижимость в "Москва-Сити" и успела побывать на заграничных курортах. Росфинмониторинг обратил внимание на значительные финансовые траты, после чего информация была передана правоохранительным органам.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело против подозреваемых по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи уже допросили 36 человек. Об этом сообщает "Mash на Мойке".