Во дворе российского детсада воспитанники нашли шприцы с кровью и укололись

В детском саду в Ростове-на-Дону два мальчика нашли во дворе шприцы с кровью и укололись ими. Об этом сообщила мать пострадавших дошкольников в беседе с российским изданием DonDay.

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Она отметила, что все произошло 24 сентября на детской площадке у дома 70А на улице Металлургической. Жительница Ростова узнала от воспитательницы, что ее сыновья играли со шприцами и тыкали ими друг в друга. Сотрудница, заметив это, отобрала у детсадовцев опасные игрушки и выкинула их в мусорный контейнер.

На следующий день женщина отвела детей в больницу, где у них взяли анализы на гепатиты В, С, сифилис и антитела на ВИЧ-инфекцию. Россиянке пояснили, что для точного анализа эти процедуры придется проводить несовершеннолетним каждые полтора месяца.

Мать подчеркнула, что ежедневно «находится в диком страхе за своих детей».

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ воспитательница детского сада ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть.