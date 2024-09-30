В Астрахани суд вынес приговор виновнику взрыва газа в жилом доме

Советский районный суд Астрахани признал виновным местного жителя в утечке бытового газа в многоквартирном жилом доме, повлекшей пожар, гибель двух человек, повреждение и уничтожение имущества. Мужчина приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщила пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

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Ранее со ссылкой на СУ СК РФ по области сообщалось, что в августе 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания квартиры в многоэтажном жилом доме Астрахани, где после взрыва газа погибли двое и пострадали 13 человек. Дело находилось в производстве следственного отдела по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области.

"Советский районный суд г. Астрахани вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере). Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, являясь собственником квартиры в многоквартирном жилом доме, осуществлял пользование газовым оборудованием без договора по его техобслуживанию и ремонту. В результате чего в августе 2023 года в его квартире произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву. При пожаре погибли двое жильцов многоэтажки, имущество еще восьмерых граждан повреждено или уничтожено. Ущерб превысил 7,5 млн рублей.