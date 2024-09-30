Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта осудили по делу о взятке

Бывшего заместителя директора мурманского филиала Росморпорта осудили на пять лет лишения свободы условно по делу о взятке в размере 16,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Мурманской области.

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Он и его руководитель приняли деньги от коммерческой организации за возможность получить заказ на ремонт ледокола "Капитан Драницын".

"В Мурманске за получение взятки осужден бывший заместитель руководителя мурманского филиала одного из государственных предприятий. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный за взятку в размере 16,9 млн рублей совместно со своим руководителем должен был обеспечить заключение договора с коммерческой организацией, а также принятие выполненных работ по ремонту ледокола. Расследование уголовного дела в отношении директора мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" продолжается.

Фигурантов задержали в марте 2024 года. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что речь идет о взятке за возможность получить заказ на ремонт ледокола "Капитан Драницын" общей стоимостью почти 170 млн рублей. Директора мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" заключили под стражу, так как он пытался скрыться от следствия.