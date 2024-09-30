Адвокат подал жалобу на арест бывшего депутата Госдумы

Защита бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» Григория Шилкина обжаловала решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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В Басманный суд Москвы подана апелляционная жалоба.

26 сентября бывший депутат был арестован, его подозревают в хищении 2 миллиардов рублей, организованном группой лиц. Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.

Шилкин был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту его жительства и работы прошли обыски.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.