Жителя Коми осудили за убийство сотрудницы общепита

Житель Республики Коми приговорен к 12 годам и одному месяцу колонии за нападение с ножом на сотрудницу общепита, расположенного на первом этаже жилого дома, запахи от которого поднимались в его квартиру.

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От полученных ран женщина умерла в больнице, с подсудимого в пользу ее родных взыскано 3 млн рублей компенсации, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"В Сыктывкаре вынесен приговор по уголовному делу об убийстве сотрудницы службы доставки. 35-летний житель города Сыктывкара признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в мае 2024 года в помещении кухни предприятия общественного питания, расположенного в жилом многоквартирном доме по улице Тентюковской в Сыктывкаре, фигурант в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес 31-летней работнице организации не менее семи ударов ножом. Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умерла.

В ходе следствия фигурант сказал, что его раздражали постоянные запахи из организации общепита, которые проникали в его квартиру, а его жалобы оставались без ответа.