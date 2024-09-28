Самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Победа» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что 44-летнему мужчине стало плохо еще в аэропорту Внуково. Ему оказали помощь и мужчина решил лететь. С ним на борт поднялись сноха и внук.

— В полете пассажиру снова стало плохо, прихватило сердце. Родственники и экипаж пытались оказать помощь, борт посадили в Ульяновске, но медики уже были бессильны, — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту смерти на борту проводится проверка. После того, как тело пассажира забрали из самолета, он вылетел дальше по маршруту, в Самару.

Работа столичного аэропорта Внуково оказалась парализована из-за самолета, у которого лопнула шина. Пассажиры сидели без движения уже около часа. Об этом 27 сентября сообщил очевидец происшествия.