В Астрахани за взятки осудили замминистра имущественных отношений

Кировский районный суд Астрахани признал виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями заместителя министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области и приговорил чиновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Ранее сообщалось со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону, что замминистра стал фигурантом уголовного дела о взятках и превышении должностных полномочий, связанных с аукционами на приобретение квартир детям-сиротам. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки и находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

"Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы, с лишением права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2021-2022 годах заместитель регионального министра получил взятки в размере 39 и 160 тыс. рублей от поставщиков, участвующих в аукционах по приобретению жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деньги получены за обеспечение подписания актов проверки жилых помещений в части их соответствия условиям контрактов. В действительности 51 жилое помещение стоимостью более 70 млн рублей условиям контрактов не соответствовало.