Пилотов самолета с россиянами попытались ослепить во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы во Владикавказ Airbus A319 25 сентября. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета при заходе на посадку.

Несмотря на случившееся, посадка пришла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее самолет, следовавший в Уфу из-за рубежа, резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел 25 сентября с направлявшимся из египетской Хургады Boeing 737-800. Экипаж лайнера доложил, что на борту находится больной пассажир.