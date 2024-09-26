В Запорожье и Сумах прогремели взрывы

Взрывы раздались в Сумах и Запорожье. О пострадавших и разрушениях не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области ранее была объявлена воздушная тревога

Кроме того, сирены звучат в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что нанесенный 23 сентября удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье пришелся по складу готовой продукции.