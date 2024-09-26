Сочинского бизнесмена переобъявили в розыск

Бизнесмен Рубен Татулян переобъявлен в розыск в рамках нового уголовного дела.

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"Татулян Рубен Альбертович. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе МВД России. В карточке отмечается, что Татулян переобъявлен в розыск. Ранее он разыскивался по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время принято решение прежнюю карточку изъять.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Татулян может быть переобъявлен в розыск в рамках нового уголовного дела. Оно может быть связано с арестованным накануне по делу о растрате бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

25 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и арестовал Копайгородского до 18 ноября. Экс-мэру Сочи предъявлено обвинение в хищении двух земельных участков на общую сумму 3,7 млн рублей. Вину в совершении преступления он не признает. Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Татулян был объявлен в розыск в ноябре прошлого года. Отмечалось, что он имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году. По данным газеты "Известия", правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Отмечалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, он в настоящее время находится за пределами РФ.

В 2017 году Рубен Татулян попал под санкции США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на принадлежащие ему или контролируемые им отель "Весна", находящийся в Сочи, и ООО "Новый век медиа", которое зарегистрировано в Москве.