Напавшему на Чибиса продлили арест

Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса продлили заключение под стражей на максимальный срок - до 21 января 2025 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Маскаленко.

"Моему подзащитному еще раз продлили заключение под стражей. Теперь на максимальный срок - до 21 января 2025 года", - сообщил адвокат.

"Сегодня на заседании сторона обвинения попыталась зачитать показания Андрея Владимировича Чибиса, но мы ходатайствовали о его личном присутствии в зале суда", - сообщил он.

Адвокат отметил, что заседание продолжится 26 сентября. Обвинение будет приглашать новых свидетелей.