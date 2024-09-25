Напавший на президента Коморских островов скончался в тюрьме

Напавший на президента Союза Коморских Островов (СКО) Азали Ассумани Ахмед Абду скончался в тюрьме, следствие так и не установило причину его смерти и мотивы нападения. Об этом сообщила газета Al-Watan.

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Портал Habari za Comores сообщал 13 сентября, что Ассумани получил удар кинжалом по голове. Однако рана оказалась неопасной, и уже 19 сентября президент присутствовал на совете министров. Инцидент произошел в населенном пункте Салимани, куда Ассумани отправился для участия в поминовении умершего.

Атаковавший президента был задержан для допроса, после чего помещен в одиночную камеру. На следующий день следователи обнаружили его тело. "Когда следователи пришли, чтобы допросить его, они обнаружили, что молодой человек лежит мертвый, - приводит заявление прокуратуры Морони газета. - Повреждений от огнестрельного оружия, тупого или острого предмета не было".

Прокурор Морони Али Мохамед Джунаид заявил, что тело Ахмеда Абду было немедленно передано семье.

Расследование о гибели нападавшего было закрыто, хотя обстоятельства его смерти, как и мотивы нападения на президента, так и не были выяснены, отмечает газета. Этот факт возмутил представителей двух оппозиционных партий "Оранж" и "Уше", которые призвали к продолжению расследования.