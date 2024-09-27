Тело 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой нашли в лесополосе рядом с городом Балаково, неподалеку от свежевырытой ямы.

Предполагается, что убийцы могли заставить женщину копать могилку самой себе.

— Вполне вероятно, что яму она копала сама, похитители снимали это на видео. Это могло быть пожеланием заказчицы: как же отомстить и не увидеть мучения соперницы, — рассказал бывший следователь.

По его словам, это «эмоциональное убийство». Эксперт также отметил, что в таких случаях всегда есть много ошибок, передает kp.ru.

Стали известны новые детали убийства предпринимательницы под Саратовом

Стало известно, что в организации убийства Натальи Алешниковой подозревают жену ее любовника. Следователи уже задержали 54-летнюю Светлану Т. По предварительной информации, она заказала убийство женщины, когда узнала об интимной связи ее мужа с бывшей соседкой.

25 сентября следователи обнаружили в Саратовской области тело предпринимательницы, которую несколько дней назад похитила группа неизвестных. Убитая с перерезанным горлом лежала в своей машине возле трассы. Что известно о потерпевшей и ее похищении — в материале «Вечерней Москвы».