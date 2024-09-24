Участника банды Басаева приговорили к 10 годам колонии

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы члена банды Басаева Магомеда Алханова, который участвовал в нападении на российских военных в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собранные ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомеда Алханова. <…> Приговором Южного окружного военного суда Алханову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи.

Установлено, что в феврале 2000 года Алханов, будучи несовершеннолетним, в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Кроме того, Алханов, являясь обвиняемым по уголовному делу о нападении на военных, находился в психиатрической больнице Астраханской области для проведения комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Там он подкупил Дениса Кухтина, являвшегося должностным лицом УФСИН России по Астраханской области, и сбежал из медицинского учреждения. Через неделю он был задержан в Астрахани.

Как отметили в СК, Кухтин ранее уже был признан виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорен 8,5 года лишения свободы со штрафом в размере 8 млн рублей.