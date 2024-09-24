Крокодил съел девочку на глазах у ее дедушки

В малайзийском штате Саравак крокодил съел девочку, которая купалась в реке. Об этом пишет издание AsiaOne.

Трагедия произошла 18 сентября. Крокодил набросился на шестилетнюю девочку по имени Цицилия Интик в момент, когда она пошла купаться в реке со своим дедушкой и подругами. На глазах пенсионера крокодил утащил ребенка под воду. Никто не успел ей помочь. Бригада спасателей прибыла на место происшествия спустя девять минут, но в этот момент найти девочку было уже невозможно, говорится в статье.

12 сентября в Соединенных Штатах 84-летнюю Дель Боппель госпитализировали после того, как на нее напал двухметровый аллигатор. Пожилая женщина выжила, а также ей удалось спасти свою собаку: она подбросила ее в воздух во время нападения.

До этого аллигатор целиком проглотил женщину в штате Флорида, США. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. На опубликованных фотографиях видно, как сильно тело аллигатора раздуто. Погибшая вела неблагополучный образ жизни и ночевала в парках.

В конце августа в Индонезии внутри крокодила было обнаружено тело женщины. Предположительно, животное напало на нее возле реки. 54-летняя Халима Рахакбау во время сбора моллюсков у реки наткнулась на крокодила. Животное напало на нее и потащило под воду.