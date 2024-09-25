Медведь вырвал челюсть подростку

В Индии дикий медведь растерзал подростка, который работал в поле. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в округе Уттаркаши, штат Уттаракханд, в воскресенье 22 сентября. Зверь набросился на 16-летнего Анурага недалеко от деревни Осла, когда тот обрабатывал поле у границы национального парка Говинд. Юноша получил тяжелые травмы, — в частности, зверь вырвал ему челюсть.

Его доставили в больницу деревни Мори, но из-за тяжести травм перевели в клинику города Дехрадун. Врачи в течение суток боролись за жизнь Анурага, но спасти его не смогли.

Как заявил житель деревни Мори Раджпал Рават, подростка можно было бы спасти, если бы в районе были хорошие дороги и надлежащим образом оборудованная больница.

«Из-за отсутствия нормальной инфраструктуры, иногда требуется несколько часов чтобы доставить пострадавшего до ближайшей дороги пешком. А оттуда его приходится везти в хорошую больницу в другой район или штат», — объяснил ситуацию мужчина.

В Департаменте лесного хозяйства констатировали, что в этом году дикие звери чаще спускаются с гор ближе к жилью из-за сильных холодов. Замдиректора парка Говинд рассказал, что его сотрудники помогли доставить Анурага в больницу. Его семья уже получила от парка компенсацию в размере 600 тысяч рупий (610 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. 12-летний ребенок выстрелил в зверя, когда тот набросился на мужчину.