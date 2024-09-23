Прокуратура утвердила обвинение генералу Ивану Попову

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинение против генерала-майора Попова по делу о мошенничестве и служебном подлоге, материалы направят в Тамбовский суд.

По информации, переданной ТАСС, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерал-майора Ивана Попова. Бывший командующий 58-й армией находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что материалы дела будут переданы в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. При этом он подчеркнул, что по закону дело должно рассматриваться в Запорожском военном гарнизонном суде. Буйновский сослался на 47-ю статью Конституции РФ, гарантирующую каждому право на рассмотрение его дела в надлежащем суде.

Сам генерал Попов выразил уверенность в победе, утверждая, что их позиция основана на законе и Конституции. Он оставил оптимистичное заявление, подчеркнув, что справедливость будет на их стороне.