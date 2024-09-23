В Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата

В Киевской области мужчина открыл в магазине беспорядочную стрельбу из автомата, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщило региональное управление Национальной полиции Украины в Telegram.

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Инцидент произошел в Обуховском районе днем 22 сентября. В результате стрельбы пострадали два человека. В ведомстве уточнили, что ранения получили продавщица и владелец магазина.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. Стрелком оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Мотивы его поступка не уточняются.

Ранее в селе Софиевская Борщаговка Киевской области группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Счастливый», где группа мужчин совершила около семи выстрелов из пистолета из окон квартиры.