Crocus Group начнет выплаты пострадавшим в теракте

Компания Crocus 23 сентября начнёт выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября 2024 года», — говорится в Telegram-канале группы.

В ОНК заявили о невозможности выплаты компенсации террористами из «Крокуса»

Отмечается, что всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших.

На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов.

22 сентября в Никольском соборе Красногорска прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе».

Также в Минздраве России заявили, что все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц.