Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Тайваня.

По данным Центрального метеорологического управления острова, землетрясение зафиксировано в 18:51 по местному времени (13:51 мск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 17 км. Информация о последствиях землетрясения не поступала.

Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в 78 км к северо-востоку от города Тобело (остров Хальмахера). Очаг залегал на глубине 89 км. О последствиях землетрясения не сообщалось.