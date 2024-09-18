В подмосковном санатории произошел пожар
В здании санатория «Загорские Дали» в подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что огонь охватил кровлю одной из построек, в небо поднимаются клубы черного дыма.
На месте работает пять пожарных расчетов. Возгоранию присвоили второй уровень сложности.
В настоящее время огонь удалось локализовать.
Информации о пострадавших нет, идет эвакуация людей. Подробности произошедшего устанавливаются.