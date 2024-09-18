В подмосковном санатории произошел пожар

В здании санатория «Загорские Дали» в подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

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Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что огонь охватил кровлю одной из построек, в небо поднимаются клубы черного дыма.

На месте работает пять пожарных расчетов. Возгоранию присвоили второй уровень сложности.

В настоящее время огонь удалось локализовать.

Информации о пострадавших нет, идет эвакуация людей. Подробности произошедшего устанавливаются.