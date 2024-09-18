Пилот один посадил столкнувшийся с птицами самолет из-за упавшего в обморок коллеги

Командир воздушного судна (КВС) авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines смог в одиночку посадить самолет, столкнувшийся со стаей птиц, после того как второй пилот упал в обморок.

Инцидент произошел в 2022 году на борту лайнера, летевшего из Дублина в Амстердам. После того как второй пилот внезапно потерял сознание, КВС позвал на помощь бортпроводников.

Второго пилота оттащили от системы управления и надели на него кислородную маску. На протяжении оставшейся части полета первый пилот следил за его состоянием.

При заходе на экстренную посадку самолет столкнулся со стаей птиц, но несмотря на это благополучно приземлился в Дублине. У упавшего в обморок пилота диагностировали низкое давление из-за нехватки еды и воды в организме, передает Paddle Your Own Kanoo.

Стало известно, что у пассажиров самолета Delta Airlines во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты. На высоте три тысячи метров самолет начал резко падать, что привело к разгерметизации салона.

До этого один из пассажиров авиакомпании Delta сорвал трансатлантический рейс из-за резко начавшейся диареи. Примерно через час после взлета самолета у мужчины начались «сильные приступы диареи по всему сиденью».