В российском городе экстренно посадили самолет

Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил ТАСС находившийся на борту. Рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в аэропорт Минеральных Вод утром 17 сентября. В авиакомпании агентству подтвердили информацию о внештатной ситуации на судне, однако не стали уточнять детали.

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Рейс SU1338 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08:30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, — пояснила собеседница.

Тем временем стало известно, что вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. На борту находились три человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, вертолет Robinson R66 № 07424 совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО. В настоящее время ведутся поиски, в них задействованы две наземные группы предприятия в составе восьми человек и две единицы техники.

До этого очевидцы засняли на видео «огромный» НЛО с мигающими огнями, предположительно, в небе над ядерной базой в штате Монтана в США. Американец рассказал, что сидел на террасе с женой и сначала они подумали, что пролетел метеорит.