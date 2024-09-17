Рабочего задавило лавиной зерна в Приморье

В селе Михайловка Приморского края рабочий комбикормового завода погиб в процессе ремонта задвижек резервуара для хранения зерна, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
16 сентября мужчина 1972 года рождения оказался погребённым под массой высыпавшегося зерна. Чтобы вытащить тело, пришлось организовывать поисково-спасательные мероприятия.
Место трагедии уже осмотрел прокурор Михайловского района Денис Широков. Расследование несчастного случая находится на стадии доследственной проверки. По её итогам может быть возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности при организации и производстве работ.
Ранее Федерация профсоюзов Приморского края опубликовала сводку несчастных производственных случаев за минувшую неделю. Профсоюзы уведомили о двух погибших и двух серьёзно пострадавших сотрудниках.
В разгар рабочей смены почувствовали себя плохо и вскоре умерли 48-летний электромонтер «Дальневосточной распределительной компании» и 56-летняя работница кухни Уссурийской центральной городской больницы. Женщину успели госпитализировать, но она умерла, несмотря на медицинскую помощь.
Тяжёлые травмы получили 53-летний водитель автомобиля «Ливадийского ремонтно-строительного завода», который въехал в выбоину на дороге, и упавший с лестницы 35-летний докер-механизатор «Владивостокского морского рыбного порта».
Профсоюзы принимают участие в расследовании этих происшествий. Вероятно, гибелью рабочего комбикормового завода в Михайловке они заинтересуются тоже.