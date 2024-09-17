Рабочего задавило лавиной зерна в Приморье

В селе Михайловка Приморского края рабочий комбикормового завода погиб в процессе ремонта задвижек резервуара для хранения зерна, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

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16 сентября мужчина 1972 года рождения оказался погребённым под массой высыпавшегося зерна. Чтобы вытащить тело, пришлось организовывать поисково-спасательные мероприятия.

Место трагедии уже осмотрел прокурор Михайловского района Денис Широков. Расследование несчастного случая находится на стадии доследственной проверки. По её итогам может быть возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности при организации и производстве работ.

Ранее Федерация профсоюзов Приморского края опубликовала сводку несчастных производственных случаев за минувшую неделю. Профсоюзы уведомили о двух погибших и двух серьёзно пострадавших сотрудниках.

В разгар рабочей смены почувствовали себя плохо и вскоре умерли 48-летний электромонтер «Дальневосточной распределительной компании» и 56-летняя работница кухни Уссурийской центральной городской больницы. Женщину успели госпитализировать, но она умерла, несмотря на медицинскую помощь.

Тяжёлые травмы получили 53-летний водитель автомобиля «Ливадийского ремонтно-строительного завода», который въехал в выбоину на дороге, и упавший с лестницы 35-летний докер-механизатор «Владивостокского морского рыбного порта».

Профсоюзы принимают участие в расследовании этих происшествий. Вероятно, гибелью рабочего комбикормового завода в Михайловке они заинтересуются тоже.