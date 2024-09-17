В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с АЭС «Фукусима»

Риски, связанные с АЭС «Фукусима», остаются. Ситуация непростая, однако пока отклонений в пробах не было выявлено, рассказала в интервью Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Контроль ведется, и он достаточно плотный. На сегодняшний день настороженность с нашей стороны весьма высока. Естественно, мы отбираем пробы только в тех местах, которые нам доступны», — добавила она.

По словам Поповой, параллельно расширяется линейка фиксируемых показателей, чтобы ничего не пропустить.

В конце августа в Приморском крае ученые выявили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

9 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что компания Tepco обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1».

После сбросов с «Фукусимы-1» в морской воде возле Приморья нашли тритий

В свою очередь, компания Tepco обнаружила утечку после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды.