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В США опровергли информацию о покушении на Трампа

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не был целью стрельбы рядом с его гольф-клубом в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, информирует The New York Post. По данным СМИ, конфликт случился за пределами Trump International Golf Course между двумя людьми.

В США прокомментировали информацию о покушении на Трампа
© globallookpress.com

Более подробных данных журналисты не привели. Жизни самого республиканца ничего не угрожает, уточнили источники.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор-Грин объявила, что Трамп пережил второе покушение. Она обвинила противников республиканца в попытке помешать ему победить на президентских выборах. До этого стало известно, что неизвестные открыли стрельбу, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Официальных комментариев о произошедшем пока не было.

Кроме того, внутренняя проверка подтвердила, что Секретная служба США и правоохранители в Батлере допустили нарушения на митинге кандидата в президенты, где случилось покушение на него. Агенты не давали полицейским указания охранять крышу здания, которой в конечном счете воспользовался стрелок.

Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого после стрельбы

Эксперты Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере в июле объявили, что результаты аудиоэкспертизы указывают на стрельбу в Трампа из трех видов оружия. При этом ФБР настаивали на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку.

Происшествия
Дональд Трамп
ФБР
Уэст-Палм-Бич
Соединенные Штаты
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