В США прокомментировали информацию о покушении на Трампа

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не был целью стрельбы рядом с его гольф-клубом в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, информирует The New York Post. По данным СМИ, конфликт случился за пределами Trump International Golf Course между двумя людьми.

Более подробных данных журналисты не привели. Жизни самого республиканца ничего не угрожает, уточнили источники.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор-Грин объявила, что Трамп пережил второе покушение. Она обвинила противников республиканца в попытке помешать ему победить на президентских выборах. До этого стало известно, что неизвестные открыли стрельбу, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Официальных комментариев о произошедшем пока не было.

Кроме того, внутренняя проверка подтвердила, что Секретная служба США и правоохранители в Батлере допустили нарушения на митинге кандидата в президенты, где случилось покушение на него. Агенты не давали полицейским указания охранять крышу здания, которой в конечном счете воспользовался стрелок.

Сын Трампа сообщил о задержании подозреваемого после стрельбы

Эксперты Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере в июле объявили, что результаты аудиоэкспертизы указывают на стрельбу в Трампа из трех видов оружия. При этом ФБР настаивали на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку.