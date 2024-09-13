Счета экс-замглавы Минобороны Попова арестовали

Следователи обнаружили более 30 млн рублей на счетах бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова. Как сообщает пресс-служба СК РФ, на них наложен арест.

СК также наложил ограничения на имущество других обвиняемых по делу о мошенничестве — замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Стоимость арестованного превышает 60 млн рублей.

Напомним, что о задержании Попова в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере) стало известно 29 августа. По версии следователей, будучи ответственным за работу парка «Патриот», он обогащался за его счет в 2021-2024 годах. По информации СК, он действовал вместе с Ахмедовым и Шестеровым — их задержали в начале августа.

Попов был уволен из Минобороны РФ указом президента от 17 июня вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым. Тогда же с должности сняли еще двух замминистров — Татьяну Шевцову и Николая Панкова.