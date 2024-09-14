На Алтае назвали предварительную причину падения самолета

Техническая неисправность и ошибка пилотирования могли стать причиной падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК на транспорте.

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"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", - сказано в сообщении.

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края около 12:00 (08:00 мск) 14 сентября. Пилот погиб, жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный. Возбуждено уголовное дело, Межгосударственный авиационный комитет также проведет расследование.