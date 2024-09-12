Пилоты летевшего в Москву самолета увидели неизвестный предмет в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла 10 сентября на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 737–800. Экипаж лайнера доложил о наблюдении шара синего цвета на высоте примерно 1,2 тысячи метров.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

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Ранее самолет российской авиакомпании S7 Airlines подал сигнал срочности в небе. Инцидент случился на борту летевшего из Новосибирска в Южно-Сахалинск Airbus A321 10 сентября. Экипаж во время полета доложил об ухудшении состояния тяжелобольной пассажирки.