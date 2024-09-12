Бывший липецкий вице-губернатор Тузов заочно заключен под стражу

Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области Илью Тузова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

© Правительство Липецкой области

10 сентября Советский районный суд Липецка удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета о заочном заключении под стражу экс-чиновника. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов. Ему грозит до девяти лет лишения свободы. В течение последних трех лет Тузов находился за рубежом.

Он заявлял, что не может вернуться на родину из Греции из-за прерванного авиасообщения и последствий болезни. До этого суд три раза отказывался арестовывать Тузова, но теперь вице-губернатор не смог доказать, что он не скрывается от следствия.

По версии следствия, в 2020 году Тузов создал условия для победы на аукционе компании "Рулан-1", которая получила контракт на ремонт региональных дорог стоимостью более 300 млн руб. 6 сентября прокурор запросил 8,5 года колонии заочно для автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о Вооруженных силах России.