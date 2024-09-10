Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: главное

В ночь на 10 сентября российские средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки начался пожар в многоэтажном доме в Раменском.

Люберцы

Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили в городском округе Люберцы атаку беспилотника, летевшего на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона нет.

Подольск

По данным Собянина, в Подольском городском округе силы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось, на место падения обломков направили специалистов экстренных служб.

Домодедово

В городском округе Домодедово были сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил Собянин. О последствиях падения обломков не сообщалось, на место направили сотрудников экстренных служб.

Раменское

Сначала Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых в Раменском городском округе. Мэр уточнял, что на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Позже появилась информация о еще одном сбитом дроне, затем - о еще двух. Собянин сообщил, что при отражении атаки в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома. Ранним утром в городском округе был сбит еще один дрон.

Троицк, Коломна и аэропорт Жуковский

Собянин сообщил, что в Троицком административном округе обломки беспилотника упали на территории частного домовладения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также беспилотник был сбит в городском округе Коломна, а в районе аэропорта Жуковский сотрудники экстренных служб устраняли последствия падения обломков дрона.