Россиянка пропала во время восхождения на вулкан на Бали

Во время восхождения на вулкан исчезла 44-летняя гражданка России Александра, живущая на Бали с 2022 года. В конце августа девушка поехала на остров Ломбок, чтобы в одиночку совершить восхождение на вулкан Ринджани, с тех пор ее телефон молчит, сообщает Telegram-канал «База».

Последний раз Александра выходила на связь с родными 29 августа. Женщина пожаловалась на плохую связь и обещала позвонить через пару дней. Теперь её телефон не отвечает.

Близкие выяснили, что мопед женщины до сих пор находится на территории заповедника.

По одной из версий россиянку могли задержать полицейские, поскольку она нарушила местные законы, отправившись на вулкан Ринджани без гида.

Правозащитник Константин Ерохин обратился в консульство РФ в Индонезии с просьбой помочь в поиске женщины.