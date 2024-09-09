Замначальника УФСИН по Московской области признал вину в получении взятки

Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере.

Об этом информирует ТАСС.

При этом, как отмечается, обвиняемый просил перевести его из СИЗО под домашний арест и смягчить меру пресечения.

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Суд, в свою очередь, пришёл к выводу, что Талаев может противодействовать расследованию дела.

Ранее сообщалось, что замначальника УФСИН Подмосковья предъявлены обвинения во взяточничестве.

Также стало известно, что обвиняемые по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС России не признали вину.