У берегов Сенегала затонуло судно с 200 мигрантами

Судно с 200 нелегальными мигрантами, которые пытались попасть в Евросоюз, перевернулось у берегов Сенегала. Об этом сообщил новостной портал Seneweb.

Ведется поиск пропавших без вести, их точно число неизвестно, отмечает он. Пока власти официально подтвердили гибель четырех человек.

В свою очередь агентство Reuters сообщает о шести погибших и четырех спасенных. Идет поиск пропавших без вести.

Судно перевернулось в 4 км от берега. Большинство из находившихся на борту мигрантов - жители сенегальского прибрежного города Мбур. Они направлялись к Канарским островам, которые принадлежат Испании. Причины кораблекрушения неизвестны.

За первые семь с половиной месяцев 2024 года из стран Западной Африки на Канарские острова прибыли более 22 тыс. нелегальных мигрантов по сравнению с 9,8 тыс. за аналогичный период 2023 года. Из-за нехватки мест содержания значительную часть мигрантов, добравшихся из Африки до Канарских островов, власти вынуждены переправлять в материковую Испанию.