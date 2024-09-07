Крупный пожар в подмосковном Одинцово. Загорелся многоуровневый паркинг, есть как минимум 1 пострадавший, сообщают Telegram-каналы.

Пожар возник в дачном поселке Лесной городок Одинцовского округа. Горит паркинг, столбы густого черного дыма видно за несколько километров. На месте работают спасатели и пожарные.

Названа причина мощного пожара под Тулой

Пострадал как минимум 1 человек, пишет Baza.

«В Лесном Городке горит здание автопарковки. Из горящего здания в Лесном Городке достают людей, которые не могут самостоятельно покинуть здание», — сообщает канал «Типичное Одинцово».

Опубликовано видео с места ЧП.

По предварительным данным, в здании проводились ремонтные работы, менялось асфальтовое покрытие. Из-за неосторожного обращения с огнем воспламенился гудрон.