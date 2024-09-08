В Ярославле неизвестный пытался похитить мальчика

В Ярославле неизвестный мужчина пытался похитить несовершеннолетнего мальчика, незнакомец предложил подвезти ребенка и преследовал его. Об этом сообщается в Telegram-канале «Про город Ярославль».

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Инцидент произошел 6 сентября на Октябрьской площади, к 14-летнему мальчику на авто подъехал неизвестный мужчина и предложил ему прокатиться. Школьник отказался, агрессивный мужчина набросился на ребенка и ударил его пластиковой бутылкой по голове.

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Подростку удалось вырваться, он попытался сесть в маршрутку, но злоумышленник снова схватил его. Мальчика спасли двое прохожих, которые спугнули похитителя.

«Выражаем огромную благодарность, безгранично благодарим. Всех, кто был свидетелем этого беспредела — не оставайтесь в стороне, помогите найти этого мужчину», — сообщили в социальных сетях родители мальчика.

Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что на Алтае суд вынес приговор мужчине, который похитил ребенка, предложив ему поискать потерянный телефон. Когда школьник не вернулся домой, родители начали его искать и обратились в правоохранительные органы. На следующий день пропавшего нашли в лесу в окрестностях поселка Куташ, куда его вывез злоумышленник. Мужчину задержали, а затем взяли под стражу по обвинению в похищении несовершеннолетнего. Похититель так и не признал свою вину.

Ранее мужчина похитил девятилетнюю девочку из магазина, изнасиловал и бросил на дороге.