Блогера Шпака хотят приговорить к 8,5 года по делу о фейках о ВС РФ

Блогера Александра Шпака хотят приговорить к 8,5 года колонии заочно по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил журналист из зала суда.

— Прошу суд признать виновным Шпака А. К. по п. "д" ч. 2 ст 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначить ему наказание в виде восемь лет и шесть месяцев лишения свободы заочно, — передает слова гособвинителя ТАСС.

Дело против блогера возбудили в 2023 году. Он негативно высказался о Вооруженных силах России и разрушении Каховской ГЭС. С 2022 года Шпак переехал жить в США.

Кроме этого на блогера возбудили еще одно уголовное дело за то, что он сжег свой российский паспорт и выложил видео в интернет. Он таким образом хотел показать, что разорвал все связи с Россией.