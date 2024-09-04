В Химках загорелась электричка на МЦД-3

В подмосковных Химках на МЦД-3 загорелась электричка. Кадрами произошедшего делится «Осторожно, Москва».

Отмечается, что возгорание произошло возле станции Левобережная. Состав двигался по маршруту Москва — Конаково.

На опубликованных кадрах видно, что возгорание произошло под одним из вагонов, откуда также идет густой дым. Всех пассажиров состава попросили покинуть вагоны, однако некоторым пришлось выбивать окна и раздвигать двери руками, чтобы выбраться. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов в сторону Крюково остановлено. Причины произошедшего выясняются.