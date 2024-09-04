У Лапмедузы после кораблекрушения без вести пропал 21 мигрант

21 мигрант пропал без вести после кораблекрушения у берегов острова Лампедуза. Как информирует газета Il Messaggero, такие сведения сообщили семеро спасенных сотрудниками местной службы береговой охраны.

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Семеро сирийцев рассказали, что на лодке, отплывшей 1 сентября от берегов Ливии, находились 28 человек, включая трех детей, которые числятся среди пропавших без вести. Лодка потерпела крушение спустя сутки плавания.

Спасенные были доставлены в центр временного приема на острове, который находится ближе к африканским берегам, чем материковой Италии.

С начала года на Апеннины прибыли по морю чуть более 43 тыс. мигрантов, что более чем в два раза меньше, чем за первые восемь месяцев 2023 года. Правительство Италии стало принимать меры по борьбе с незаконной перевозкой людей после ряда крупных кораблекрушений с большим количеством жертв.

Рим, в частности, заключил соответствующие соглашения с Тунисом, откуда отплывает примерно половина мигрантов. Кроме того, в Албании должен открыться экстерриториальный центр приема мигрантов, где будет оцениваться их статус для предоставления убежища в Европе.