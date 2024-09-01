Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано, открытого горения нет, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управлении МЧС России по столице.

«Локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар на МНПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника, ему присвоен второй ранг сложности.