Бывшую невестку Назарбаева посадили в тюрьму

Суд Казахстана приговорил бывшую супругу племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к 12 годам тюремного заключения. Женщину обвиняют в по статьям о незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает издание Orda.

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Уточняется, что водитель Сатыбалды также получил срок — его приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению суда, по приказы женщины житель Казахстана Абай Жунусов незаконно удерживался дома. При этом его братья лишились имущества, чтобы передать деньги Сатыбалды, говорится в материале.

27 августа стало известно, что Мать с дочерью, потеряв квартиру после пожара, жили в рабстве в деревне Першино (Московская область). Злоумышленники воспользовались тяжелым жизненным положением 40-летней женщины и ее 75-летней матери, переживших в ноябре 2020 года пожар в собственной квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования рабского труда. Обстоятельства произошедшего выясняются.