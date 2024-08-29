Раскрыты детали допроса Дурова

Французские следователи не допрашивали основателя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии над его ребенком. Такие детали беседы с Дуровым раскрыли ТАСС источники агентства в прокуратуре Парижа.

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«Дело не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Дурова ответил на вопрос о внесении залога

Ранее стало известно, что во Франции ведется расследование дела в отношении Дурова, связанного с насилием в отношении одного из его детей. Об этом без дополнительных деталей сообщило агентство AFP.

До этого сообщалось, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшаяся матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года подала против него уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.